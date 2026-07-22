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Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки «Запад».
22-07-2026 12:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Целью был пункт временной дислокации неприятеля. Отмечено, что авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Запад». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). 

Сбросив бомбы, экипаж вернулся на аэродром, с которого был осуществлен взлет истребителя-бомбардировщика. О том, что намеченную цель удалось успешно уничтожить, доложила разведка. 

Ранее сообщалось, что российские летчики на Су-34 разрушили пункты дислокации врага на территории ДНР, а также в Запорожской области. В тот раз экипажи тоже применяли фугасные авиабомбы с УМПК

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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