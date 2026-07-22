Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации боевиков в зоне СВО

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Целью был пункт временной дислокации неприятеля. Отмечено, что авиационный удар наносился в интересах группировки войск «Запад». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Сбросив бомбы, экипаж вернулся на аэродром, с которого был осуществлен взлет истребителя-бомбардировщика. О том, что намеченную цель удалось успешно уничтожить, доложила разведка.

Ранее сообщалось, что российские летчики на Су-34 разрушили пункты дислокации врага на территории ДНР, а также в Запорожской области. В тот раз экипажи тоже применяли фугасные авиабомбы с УМПК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.