ВКС России разрушили пункты дислокации врага в ДНР и Запорожской области

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункты дислокации украинских боевиков на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило МО РФ.
Самолеты ВКС России применяли фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Так, на пункт временной дислокации 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ обрушилось сразу пять бомб. Цель находилась в населенным пункте Щурово в ДНР.
Четыре авиабомбы ФАБ-500 разнесли пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это произошло в районе Доброполья на территории Донецкой Народной Республики.
Помимо этого, в района Орехова (Запорожская область) летчики применили одну авиабомбу ФАБ-1500. Результат - полное разрушение пункта временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что авиабомба ФАБ-3000 разрушила пункт дислокации 63-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Удар наносился в районе населенного пункта Щурово.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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