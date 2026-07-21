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ВКС России разрушили пункты дислокации врага в ДНР и Запорожской области

Авиаудары наносили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.
21-07-2026 18:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили пункты дислокации украинских боевиков на территории Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило МО РФ. 

Самолеты ВКС России применяли фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Так, на пункт временной дислокации 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ обрушилось сразу пять бомб. Цель находилась в населенным пункте Щурово в ДНР.

Четыре авиабомбы ФАБ-500 разнесли пункт временной дислокации 15-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это произошло в районе Доброполья на территории Донецкой Народной Республики. 

Помимо этого, в района Орехова (Запорожская область) летчики применили одну авиабомбу ФАБ-1500. Результат - полное разрушение пункта временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. 

Ранее сообщалось, что авиабомба ФАБ-3000 разрушила пункт дислокации 63-й бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике. Удар наносился в районе населенного пункта Щурово.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #су-34 #ДНР #Донбасс #спецоперация #авиаудары #запорожская область #Оперативно-тактическая авиация #ФАБ #УМПК
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