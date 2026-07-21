Канада обвинила США в загрязнении воздуха

В Канаде выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил в том же самом канадские власти, пишет The Guardian.

История произошла в провинции Британская Колумбия. В местной службе по борьбе с лесными пожарами объяснили, что дым от пожаров, происходящих на территории Соединенных Штатов, пересекает границу и перемещается на север.

По информации Северо-Западного межведомственного координационного центра США, в Орегоне и Вашингтоне зафиксировали 22 крупных очага возгорания. Что касается Британской Колумбии, то там действуют предупреждения о загрязнении воздуха в приграничье Кутеней-Лейк и Крэнбрук.

Ранее Трамп заявлял, что власти Канады «недостаточно ухаживают за своими лесами». Связано это с тем, что дым распространился на территорию США. Из-за него даже хотели отменить финальный матч на ЧМ-2026.

Чем мог навредить спортсменам дым канадских лесов, рассказал терапевт Виктор Лишин, отвечая на вопрос Zvezdanews. По его словам, смог больше всего опасен для астматиков, пожилых людей или имеющих хронические заболевания. Однако даже для здорового человека вдыхание дыма может очень плохо повлиять на слизистую дыхательных путей.