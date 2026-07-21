МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Канада обвинила США в загрязнении воздуха

До этого в США обвиняли Канаду в загрязнении воздуха из-за дыма от лесных пожаров.
Виктория Стравинская 21-07-2026 09:19
© Фото: BC Wildfire Service, XinHua, Globallookpress

В Канаде выпустили предупреждение об ухудшении качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров в США. Заявление было сделано после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил в том же самом канадские власти, пишет The Guardian.

История произошла в провинции Британская Колумбия. В местной службе по борьбе с лесными пожарами объяснили, что дым от пожаров, происходящих на территории Соединенных Штатов, пересекает границу и перемещается на север.

По информации Северо-Западного межведомственного координационного центра США, в Орегоне и Вашингтоне зафиксировали 22 крупных очага возгорания. Что касается Британской Колумбии, то там действуют предупреждения о загрязнении воздуха в приграничье Кутеней-Лейк и Крэнбрук.

Ранее Трамп заявлял, что власти Канады «недостаточно ухаживают за своими лесами». Связано это с тем, что дым распространился на территорию США. Из-за него даже хотели отменить финальный матч на ЧМ-2026.

Чем мог навредить спортсменам дым канадских лесов, рассказал терапевт Виктор Лишин, отвечая на вопрос Zvezdanews. По его словам, смог больше всего опасен для астматиков, пожилых людей или имеющих хронические заболевания. Однако даже для здорового человека вдыхание дыма может очень плохо повлиять на слизистую дыхательных путей.

#в стране и мире #пожар #сша #Канада #природа #обвинения #лесные пожары #загрязнение воздуха #британская колумбия
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 