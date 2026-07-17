Дым от лесных пожаров рискует стать причиной отмены финального матча ЧМ-2026

Лесные пожары в Канаде могут стать причиной отмены финала чемпионата мира по футболу. Как сообщают американские СМИ, матч между Испанией и Аргентиной находится под угрозой срыва из-за высочайшего уровня задымления воздуха.

Финал одного из главных спортивных событий этого года должен состояться 17 июля в 22.00 по московскому времени, однако штат Нью-Джерси, в котором запланировано провести игру, затянут густым непроглядным смогом. Эксперты бьют тревогу - вдыхание местного воздуха равносильно курению десяти сигарет.

Вчера из-за чрезвычайной ситуации был на целых два с половиной месяца перенесен матч регулярного чемпионата Главной футбольной лиги между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс». Отмечается, что вероятность переноса финала ЧМ-2026 невелика, однако все еще не равна нулю.

Ранее сообщалось, что сборной Аргентины грозят санкции ФИФА из-за политической акции после победы над Англией.