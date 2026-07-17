Врач оценил опасность финального матча ЧМ в дыму лесных пожаров

Лесные пожары в Канаде могут стать угрозой для зрителей финала чемпионата мира по футболу, который пройдет 17 июля в пригороде Нью-Йорка. Об этом рассказал терапевт Виктор Лишин, отвечая на вопрос Zvezdanews о последствиях вдыхания смога.

«Я думаю, что это будет не для спортсменов влияние негативное, а для тех, кто пришел поболеть, потому что они будут сидеть на месте, дышать этим. Футболисты более физически подготовленные люди», - отметил Лишин.

Смог больше всего опасен для астматиков, пожилых людей или имеющих хронические заболевания. Есть риски появления кашля или одышки. Кроме того, даже для здорового человека вдыхание смога может очень плохо повлиять на слизистую дыхательных путей.

«Здесь важно, чтобы было проветриваемое помещение. Чтобы человек не сидел в этом облаке долго. Чтобы там вентиляторы работали, какие-то увлажнители. Это может помогать», - посоветовал терапевт.

Ранее американские СМИ сообщили, что финал ЧМ-2026 по футболу могут отменить из-за лесных пожаров в Канаде. Эксперты отмечали, что вдыхание местного воздуха равносильно курению десяти сигарет.