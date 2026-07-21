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Такер Карлсон усомнился в умственных способностях Каи Каллас

На совместном ужине глава евродипломатии «поразила» присутствующих своим интеллектом.
Виктория Стравинская 21-07-2026 07:28
© Фото: Benoit Doppagne, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон назвал главу евродипломатии Каю Каллас «тупой». Во время своего подкаста он заявил, что шокирован ее умственными способностями.

У журналиста вызвало недоумение, как Кая Каллас может занимать руководящую должность в Европе. Такое мнение о ней у Карлсона сложилось после совместного ужина.

«Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение, как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе», - поделился Карлсон.

По его словам, другие присутствующие на ужине были не менее шокированы, насколько Каллас «не информирована». Удивление также вызвало ее поведение, которое Карлсон назвал детским.

Глава евродипломатии уже не первый раз поражает политиков своей позицией и резкими, а иногда хамскими высказываниями. Недавно она разозлила европейских чиновников сравнением Китая с раковой опухолью. Зачастую Каллас допускает неуважительные слова и в адрес РФ, демонстрируя свою мощную антироссийскую позицию.

В июне страны Евросоюза стали обсуждать возможность сокращения полномочий Каи Каллас и коренную реорганизацию дипломатической службы ЕС. В объединении считают ее неэффективной и подозревают в самодеятельности.

#в стране и мире #Европа #ЕС #журналист #ужин #кая каллас #Такер Карлсон #умственные способности #Евродипломатия
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