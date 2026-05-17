Чиновники Еврокомиссии раскритиковали главу европейской дипломатии Каю Каллас за сравнение торговли Китая с онкологией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, и без того непростые отношения между Еврокомиссией и Каллас стали хуже после того, как чиновники подвергли ее критике за то, что глава евродипломатии, судя по всему, сравнила китайскую торговую практику с онкологическим заболеванием. По ее словам, Европа понимает диагноз, если речь заходит о китайских торговых методах, но никак не договорится о лечении.

«Если у вас очень тяжелое заболевание, такое как рак, у вас есть два пути - либо увеличить дозу морфия, либо начать химиотерапию», - сказала Каллас.

Позже представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила изданию о том, что данные слова не отражают позицию ЕК.

Также Politico уточняет, что на высказывание Каллас пожаловались пять стран, но какие именно - не уточняется.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в интересах Каи Каллас не быть переговорщиком с Россией, поскольку ей будет очень нелегко. Также он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого.