Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу после ее слов о России

Володин напомнил, что отец главы евродипломатии, рассуждавшей о «жуткой советской оккупации», был членом КПСС и госдеятелем Эстонской ССР.
Сергей Дьячкин 05-02-2026 13:58
© Фото: Nicolas Maeterlinck, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, показывая себя «борцом с Россией», пытается откреститься от советского прошлого своих родителей. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Max.

Володин напомнил, что отец Каллас был членом КПСС, государственным деятелем Эстонской ССР. Этим председатель Госдумы объяснил «многолетние выдуманные рассказы» Каллас о «жуткой советской оккупации», ее неоднократные заявления о нападении РФ на другие государства, о якобы вине СССР в эстонской коррупции, а также повторяющиеся призывы к усилению санкций против России.

Володин также отметил, что Каллас в очередной раз делает заявления, противоречащие здравому смыслу и историческим фактам. Он напомнил о ее словах в адрес России, которая якобы напала на «19 стран за последние 100 лет», причем на некоторые, по словам главы евродипломатии, Россия нападала по три-четыре раза.

Председатель Госдумы указал на отсутствие списка таких стран. Володин предположил, что Каллас плохо учила в школе историю либо она прогуливала уроки. Он предположил, что причиной этому могло быть «высокое должностное положения ее отца». Володин посоветовал Каллас обратиться к врачу, отметив, что, как утверждает психиатрия, «все проблемы идут из детства».

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала вызвать санитаров для Каллас. Об этом она заявила после ее слов о том, что Россия за последние 100 лет напала на 19 стран. Захарова добавила, что теперь понимает, почему журналисты попросили прокомментировать госсекретаря США Марка Рубио отказ от встречи с Каллас. По ее словам, «это небезопасно».

Научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе со «Звездой» выразил мнение, что ни Россия, ни США не воспринимают Каллас как серьезного партнера. В Москве исходят из того, что она занимает самые крайние позиции в Евросоюзе. Поэтому, по мнению Кортунова, большого желания общаться с ней в РФ нет. В Вашингтоне же считают, что Каллас не обладает достаточным политическим весом, отметил политолог. И косвенно это подтверждается внешними дискуссиями в ЕС.

#эстония #евросоюз #Вячеслав Володин #Госдума РФ #кая каллас #глава евродипломатии
