Киев получит от МФВ кредит в размере $690 млн

Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине нового кредитного транша объемом $690 млн. Об этом говорится в заявлении учреждения.

«...Что дает возможность немедленного выделения очередного транша в размере около $690 млн», - сказано в материале.

Уточняется, что руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования. Его объем составлял $8,1 млрд, пишет RT.

Напомним, Украина должна до конца года выплатить МВФ $1,5 млрд. На данный момент с начала 2026 года Киев уже выплатил $1 млрд. Общая сумма долга составляет $10 млрд.

Кроме того, Киев получил первый транш по кредиту на €90 млрд., его размер составил €3,2 млрд. О передаче первого транша финансирования сообщила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.