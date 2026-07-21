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Киев получит от МФВ кредит в размере $690 млн

Руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования.
Дарья Ситникова 21-07-2026 04:14
© Фото: Liu Jie, Keystone Press Agency, Global Look Press

Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине нового кредитного транша объемом $690 млн. Об этом говорится в заявлении учреждения.

«...Что дает возможность немедленного выделения очередного транша в размере около $690 млн», - сказано в материале.

Уточняется, что руководство МВФ завершило первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования. Его объем составлял $8,1 млрд, пишет RT.

Напомним, Украина должна до конца года выплатить МВФ $1,5 млрд. На данный момент с начала 2026 года Киев уже выплатил $1 млрд. Общая сумма долга составляет $10 млрд. 

Кроме того, Киев получил первый транш по кредиту на €90 млрд., его размер составил €3,2 млрд. О передаче первого транша финансирования сообщила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

#Украина #Киев #кредит #МВФ #финансирование
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