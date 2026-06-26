Киев получил первый транш по кредиту на 90 млрд евро

Первый транш военного финансирования Киева по программе Евросоюза на сумму на €90 млрд составил €3,2 млрд. Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис на своей странице в соцсети X.

«Мы выплачиваем первый транш кредита на поддержку Украины в размере €3,2 млрд после того, как страна выполнила различные условия, в частности по мобилизации внутренних доходов», - говорится в сообщении.

О передаче первого транша финансирования сообщила и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила на конференции по восстановлению Украины в польском Гданьске.

Изначально была информация, что фон дер Ляйен объявит о передаче Украине еще €5,8 млрд по той же программе. Предполагалось, что эти деньги Украина потратит на беспилотники. Однако Еврокомиссия на несколько дней задержит выделение Киеву этих средств, так как необходимо отработать механизм контроля их использования.

Ранее власти Словакии отказались участвовать в проекте финансирования Украины. Речь идет о сумме в €70 млрд. Премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что будет делать все для того, чтобы Словакия не участвовала в военных кредитах для Украины.