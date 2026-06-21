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Украина должна до конца 2026 года выплатить МВФ $1,5 млрд

Ежемесячные платежи Киева составляют $200 млн.
Константин Денисов 21-06-2026 07:34
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Украина должна до конца года выплатить МВФ $1,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка страны.

На данный момент с начала 2026 года Киев уже выплатил $1 млрд. Общая сумма долга составляет $10 млрд. Ежемесячный платеж по кредиту МФВ для Киева составляет $200 млн.

В то же время, в 2026 году МВФ согласовал новую программу поддержки Киева в размере $8,1 млрд. Одним из требований валютной организации является повышение налогов в стране в качестве гарантии расчета.

Ранее Politico сообщало о том, что Киев запросит у Запада дополнительные $20 млрд. Инициатором займа выступил министр обороны Украины Михаил Федоров.

#Украина #кредит #МВФ
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