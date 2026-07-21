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Стал известен состав нового правительства Великобритании

Энди Бернхэм занял пост премьера 20 июля, он сменил Кира Стармера.
Дарья Ситникова 21-07-2026 02:50
© Фото: Rick Gold, Capital Pictures, Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм представил состав нового правительства. Об этом сообщила канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

Должность главы МИД занял Эд Милибэнд, а пост министра обороны - Уэз Стритинг. Министром финансов назначили Джона Хили, в то время как Шабана Махмуд осталась главой МВД. Министром юстиции стал Алекс Норрис, главой Минздрава - Иветт Купер, министром по вопросам труда и пенсий остался Пэт Макфэдден.

Ко всему этому, Хейди Александер сохранила за собой должность министра транспорта. Пост министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития был отдан Анджеле Игл. Министром жилищного строительства, сообществ и местных органов власти стала Анджеле Рэйнер. Министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта осталась Лиза Нэнди.

Также известно, что Крис Брайант стал министром по делам Северной Ирландии, а Стивен Киннок - по делам Уэльса. Министром по делам Шотландии остался Даглас Александер. Парламентским партийным организатором в Палате общин была назначена Аннелиз Миджли, генеральным прокурором Англии и Уэльса - Элли Ривс.

Напомним, 20 июля Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту премьера Британии. Он подчеркнул, что уходит с гордостью и достоинством.

После этого Энди Бернхэм официально вступил в должность премьер-министра Британии. В ответ на это британский король Карл III попросил его сформировать правительство.

#Великобритания #Даунинг-стрит #состав правительства #Джон Хили #Энди Бернхэм #Уэз Стритинг #Эд Милибэнд #Шабана Махмуд
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