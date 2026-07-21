Футбольный судья рассказал о последствиях драки после финала ЧМ-2026

Потасовка футболистов сборных Аргентины и Испании после финала чемпионата мира не должна оставаться без последствий для зачинщиков и самых активных участников. Об этом Zvezdanews рассказал главный национальный инструктор судейского комитета РФС Николай Левников.

«Есть дисциплинарный регламент FIFA, в котором четко все прописано. В зависимости от действий футболистов будет возбуждено дисциплинарное дело, будут выявлены виновники и зачинщики. Последуют финансовые наказания одной и второй команде. Самые рьяно участвующие в потасовке игроки получат дисквалификацию согласно регламенту. Он очень похож на дисциплинарный регламент РФС. Это от двух до четырех игр», - объяснил Левников.

На принятие решения у футбольных властей может уйти некоторое время, отметил он. Драка произошла после завершения финальной игры чемпионата. Поэтому спешить с санкциями в адрес игроков никто не будет. Предстоит тщательное разбирательство.

«После игры судья не может показывать красные карточки. Он делает запись в протоколе матча с указанием причины. Если конфронтация продолжалась, то арбитр делает запись в протоколе, что после окончания игры конкретный игрок совершил определенные действия. После этого дисциплинарные органы выносят решение. Сразу решение не выносится. Тут ведь не было следующих игр и никто не торопился. Если бы были дальше игры, то дисциплинарный орган вынес решение сразу после матча», - подчеркнул эксперт.

Напомним, 19 июля в США состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Испанией. Последняя выиграла со счетом 1:0. Игра была омрачена послематчевой потасовкой на поле с участием нескольких игроков. В настоящее время FIFA проводит внутреннее расследование случившегося. Вероятным зачинщиком может стать аргентинец Леонардо Паредес. Якобы он первым начал толкать соперников и даже схватил одного из них за горло. В конфликт вмешались также представители тренерского штаба латиноамериканцев.

В итоге Леонардо Паредес увидел перед собой красную карточку. Однако вскоре она исчезла из итогового протокола матча. Международная федерация футбола аннулировала наказание и подтвердила, что никаких мер лично к Паредосу за его поведение на поле предпринято не было. Окончательное слово за дисциплинарным комитетом FIFA.