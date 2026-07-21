FIFA расследует поведение аргентинских футболистов после финала ЧМ-2026

Международная федерация футбола (FIFA) расследует инцидент между игроками сборных Аргентины и Испании после финального матча на чемпионате мира. Напомним, вскоре после окончания игры спортсмены устроили потасовку на поле.

Как сообщает телеканал Sky Sports, вероятным зачинщиком может быть аргентинец Леонардо Паредес. Якобы именно он схватил за горло испанского защитника Эрика Гарсию, а затем толкнул еще одного игрока.

Лишние внимание к себе также успел привлечь аргентинец Науэль Молина. Он попытался сбить с ног одного из соперников. Тренеры оказались не лучше. Один из представителей аргентинского штаба пытался ударить по лицу испанского форварда Дани Ольмо. К слову, в масштабную потасовку эти действия перерасти не успели. Горячие головы быстро остудили другие игроки и представители судейской бригады, пишет 360.ru.

Напомним, финал ЧМ-2026 состоялся накануне. Сборная Испании победила со счетом 1:0 и во второй раз в своей истории завоевала кубок. В церемонии награждения приняли участие глава FIFA Джанни Инфантино, президент США Дональд Трамп, представители испанской королевской семьи и прочие высокопоставленные лица.

К слову, это чемпионат мира может стать последним в карьере знаменитого аргентинского футболиста и капитана национальной команды Лионеля Месси. Накануне он поблагодарил партнеров по сборной, болельщиков и соотечественников, а также поздравил сборную Испании с заслуженной победой. Проигрыш в решающем матче Месси сравнил с глубокой раной.