ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку с испанцами

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, показанную полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального матча чемпионата мира с испанцами. Об этом сообщает BBC.

После финала ЧМ-2026 Паредес устроил драку с испанскими футболистами. После игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу Испании, аргентинец сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а после толкнул полузащитника Гави.

Изначально в ФИФА заявляли, что Паредес получил красную карточку. Однако чуть позже стало известно, что ее удалили из протокола. В разговоре с британской вещательной корпорацией Международная федерация футбола подтвердила, что никаких мер к Паредесу за его поступок на поле предпринято не было.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины может получить наказание от ФИФА за появления в конце полуфинального матча ЧМ политического баннера, связанного с вопросом принадлежности Мальвинских островов. Аргентинским футболистам могут грозить различные меры наказания - от денежного штрафа до временного отстранения от любой деятельности, связанной с футболом.