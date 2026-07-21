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ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку с испанцами

Аргентинский футболист сначала схватил за горло испанского защитника, а после толкнул полузащитника.
Виктория Стравинская 21-07-2026 13:02
© Фото: Johnny Fidelin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Международная федерация футбола (ФИФА) отменила красную карточку, показанную полузащитнику сборной Аргентины Леандро Паредесу после финального матча чемпионата мира с испанцами. Об этом сообщает BBC.

После финала ЧМ-2026 Паредес устроил драку с испанскими футболистами. После игры, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу Испании, аргентинец сначала схватил за горло защитника Эрика Гарсию, а после толкнул полузащитника Гави.

Изначально в ФИФА заявляли, что Паредес получил красную карточку. Однако чуть позже стало известно, что ее удалили из протокола. В разговоре с британской вещательной корпорацией Международная федерация футбола подтвердила, что никаких мер к Паредесу за его поступок на поле предпринято не было.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины может получить наказание от ФИФА за появления в конце полуфинального матча ЧМ политического баннера, связанного с вопросом принадлежности Мальвинских островов. Аргентинским футболистам могут грозить различные меры наказания - от денежного штрафа до временного отстранения от любой деятельности, связанной с футболом.

#в стране и мире #Футбол #испания #Аргентина #FIFA #Матч #финальный матч #Леандро Паредес
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