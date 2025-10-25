МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
День открытых дверей прошел в Военном университете

Будущие абитуриенты получили информацию о приемной кампании.
2025-10-25 18:34:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командование Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны Российской Федерации в рамках военно-профессионального ориентирования молодежи провело дни открытых дверей в стенах прославленного учебного заведения.

Такая практика проводится в рамках Всероссийской акции «Есть такая профессия - Родину защищать!», направленной на подготовку приемной кампании в военные вузы в 2026 году, популяризацию военной службы и престиж выбора профессии офицера.

Будущие абитуриенты в ходе таких мероприятий смогли ознакомиться с новинками комплексной модернизации системы военного образования, которая включает в себя сборку и управление разведывательными и ударными БПЛА, применение безэкипажных катеров, тактическую медицину, обучение вождению багги и квадрациклов, занятия по специальной, технической, физической подготовке и другие военные дисциплины.

Сегодня в ходе мероприятий Дня открытых дверей состоялись встречи с руководящим составом ВУЗа, где более 300 гостей получили информацию об особенностях организации приема в Военный университет, прохождения медицинской комиссии кандидатами на поступление и оценки уровня их физической подготовленности.

Помимо этого школьники, студенты и их родители смогли ознакомится с курсантским бытом, увидеть места проживания курсантов, столовую, плавательный бассейн и спортивные комплексы, посетить Воинские мемориалы и узнать о примерах героизма выпускников Военного университета.

В 2026 году набор в Военный университет будет осуществляться по специальностям: «Психология служебной деятельности», «Экономическая безопасность», «Перевод и переводоведение», «Военная журналистика», «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Дирижирование военным духовым оркестром». По первым трем специальностям также будет осуществляться набор девушек.

Сегодня преподавательскую деятельность в Военном университете осуществляют 53 кафедры, 11 факультетов, военный институт, также в вузе осуществляется изучение 48 иностранных языков.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны России #студенты #Военный университет #абитуриенты #военные специальности
