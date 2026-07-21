ГД расширила перечень статей, за которые мигрантам грозит выдворение

Госдума приняла на пленарном заседании закон, который расширяет перечень административных нарушений, за совершение которых иностранцам грозит не только штраф, но и выдворение из России. Число таких статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) выросло с 22 до 45.

Согласно документу, выдворение грозит за дискриминацию по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. На данный момент за это предусмотрен только штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей. Если закон вступит в силу, то иностранцам за эти же правонарушения грозит такой же штраф, но с обязательным выдворением.

Помимо этого, депортация будет грозить иностранным гражданам и за неповиновение законному требованию военнослужащего при охране госграницы. Уже существующая норма предполагает штраф от 5 000 до 7 000 рублей или арест до 15 суток, но не содержит выдворения.

В новый перечень вошли и другие нарушения - мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, организация массового одновременного пребывания граждан, повлекшая помехи, стрельба в неположенных местах, блокирование транспортных коммуникаций, употребление наркотиков в общественных местах. Выдворение будет предусматриваться за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной в нашей стране символики, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, воспрепятствование деятельности омбудсмена, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, а также злоупотребление свободой массовой информации.

Что касается отдельного перечня, то в него вошли нарушения правил деятельности иноагента, режима чрезвычайного и военного положения, режима контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, а также производство и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, новый закон повышает штрафы по ряду миграционных статей. Например, за нарушение правил въезда или режима пребывания в стране минимальная санкция вырастет с 2 000 до 4 000 рублей, за незаконный труд - аналогично.

Известно, что закон исключает возможность ссылаться на семейное положение, срок проживания в России и другие обстоятельства, чтобы избежать выдворения. Сейчас такая возможность есть, однако новый закон расширяет перечень статей, по которым суд не сможет заменить выдворение штрафом.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы рассмотрят возможность запретить въезд в Россию мигрантам с судимостью. Планируется рассмотреть также вопрос об аннулировании подобным личностям ранее выданных видов на жительство или разрешений на временное проживание.