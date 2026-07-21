Арбатско-Покровскую линию метро в Москве продлят до района Восточный

Арбатско-Покровскую линию метро продлят до района Восточный, расположенного за пределами МКАД. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, жители района давно обращались с просьбой о строительстве новой станции. Сейчас транспортная ситуация в Восточном остается сложной - основной выезд проходит через перегруженное Щелковское шоссе, где в часы пик регулярно образуются заторы.

Мэр столицы подчеркнул, что продление линии не повлияет на сроки ввода станции «Гольяново». Он добавил, что строительство будет организовано таким образом, чтобы одновременно вести работы как по открытию новой станции, так и по дальнейшему продлению ветки в сторону Восточного.

«Мы одновременно начнем проходку в сторону Восточного, что в значительной степени улучшит транспортную доступность жителей района и снимет большую нагрузку с Щелковки, которая является одной из самых проблемных трасс в городе», - сказал Собянин.

Ожидается, что реализация проекта улучшит транспортную доступность примерно для 12 тысяч жителей района Восточный, а также для десятков тысяч жителей Балашихи и Щелковского округа Московской области. Кроме того, новая линия позволит снизить нагрузку на Щелковское шоссе.

В настоящее время Арбатско-Покровская ветка является самой протяженной радиальной линией Московского метрополитена. Она насчитывает 22 станции, имеет длину более 45 километров, соединяет 14 районов столицы и ежедневно обслуживает свыше 750 тысяч пассажиров. После ввода станции «Гольяново» протяженность линии увеличится до 47,7 километра, а прогнозируемый пассажиропоток достигнет около 790 тысяч человек в сутки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что до 2027 года в столичном метрополитене откроется 12 новых станций. По словам градоначальника, четыре станции московской подземки появятся на участке «ЗИЛ» - «Новаторская» Троицкой линии метро. Бирюлевская и Арбатско-Покровская линии станут длиннее на одну станцию - на синей ветке откроется станция «Гольяново» на востоке Москвы. А к 2030 году планируется открыть около 40 новых станций метро, сказал мэр города.