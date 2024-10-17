В Москве до 2027 года построят 12 новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года, с 2025 по 2027 год, в столичном метрополитене откроется новых 12 станций, будет введено 28,4 километра линий.

«На карте появится новая Рублево-Архангельская ветка – построим восемь станций на участке «Шелепиха – Ильинская»», - написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, четыре станции московской подземки появятся на участке «ЗИЛ»-«Новаторская» Троицкой линии метро. Бирюлевская и Арбатско-Покровская линии станут длиннее на одну станцию - на «синей» ветке откроется станция «Гольяново» на востоке Москвы.

Также Собянин анонсировал строительство новой станции «Достоевская» («Суворовская») на Кольцевой линии.

Сейчас Московский метрополитен - это 15 линий, 268 станций, из которых более 40 являются памятниками культурного наследия. Ежедневно подземным транспортном пользуются почти 15 миллионов пассажиров.