В Москве к 2030 году планируют открыть около 40 станций метро

В Москве к 2030 году планируется открыть около 40 новых станций метро. Об этом в пятницу сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в этом году на Троицкой линии откроют станции «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая» и «Вавиловская». Через несколько лет появятся «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Также в 2026 году должны запустить движение на Рублево-Архангельской линии метро. А в 2028-м планируется открыть новую конечную станцию на Арбатско-Покровской линии «Гольяново».

Кроме того, впервые за 70 лет построят новую станцию на Кольцевой линии - «Достоевская». Работы на ней планируется завершить в 2030 году.

Сергей Собянин добавил, что продолжится проектирование Бирюлевской ветки с десятью станциями.

Напомним, в декабре прошлого года московское метро расширилось сразу на три станции. На Троицкой линии торжественно открыли станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». Новый участок соединил Сокольническую ветку и Большую кольцевую линию.

Всего Троицкая линия состоит из семи станций с общей протяженностью 15,5 километра. По словам мэра, она улучшит транспортную доступность для почти миллиона москвичей.