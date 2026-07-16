Сборной Аргентины грозят санкции ФИФА из-за баннера после победы над Англией

Сборная Аргентины может получить наказание от ФИФА из-за появления в конце полуфинального матча ЧМ политического баннера, посвященного спорному вопросу принадлежности Мальвинских островов. Об этом сообщает BBC.

В полуфинале аргентинцы обыграли сборную Англии со счетом 2:1 и второй раз подряд вышли в финал чемпионата мира. После завершения игры, празднуя успех вместе с болельщиками, футболисты развернули плакат с лозунгом, в котором Мальвинские острова были названы территорией Аргентины.

Напомним, что Мальвинскими островами аргентинцы называют Фолклендские острова. Это архипелаг в южной части Атлантического океана, на который претендуют и Аргентина, и Великобритания. Лондон контролирует острова с 1833 года, однако Буэнос-Айрес считает их своей территорией.

В это воскресенье аргентинцы сразятся со сборной Испании в решающем матче.