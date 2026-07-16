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Сборной Аргентины грозят санкции ФИФА из-за баннера после победы над Англией

В полуфинале аргентинцы обыграли сборную Англии со счетом 2:1.
Дарья Неяскина 16-07-2026 14:58
© Фото: Tom Weller, dpa, Global Look Press

Сборная Аргентины может получить наказание от ФИФА из-за появления в конце полуфинального матча ЧМ политического баннера, посвященного спорному вопросу принадлежности Мальвинских островов. Об этом сообщает BBC.

В полуфинале аргентинцы обыграли сборную Англии со счетом 2:1 и второй раз подряд вышли в финал чемпионата мира. После завершения игры, празднуя успех вместе с болельщиками, футболисты развернули плакат с лозунгом, в котором Мальвинские острова были названы территорией Аргентины.

Напомним, что Мальвинскими островами аргентинцы называют Фолклендские острова. Это архипелаг в южной части Атлантического океана, на который претендуют и Аргентина, и Великобритания. Лондон контролирует острова с 1833 года, однако Буэнос-Айрес считает их своей территорией.

В это воскресенье аргентинцы сразятся со сборной Испании в решающем матче.

#Спорт #Футбол #политика #Англия #Аргентина #FIFA #футболисты #ЧМ-2026 #Фолклендские острова #Мальвинские острова
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