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ФИФА откроет дело из-за политического баннера сборной Аргентины

Отмечается, что футболистам могут грозить различные меры наказания.
Дарья Неяскина 16-07-2026 18:32
© Фото: Tom Weller, dpa, Global Look Press

ФИФА намерена начать дисциплинарное дело в отношении сборной Аргентины из-за политического баннера, который игроки команды продемонстрировали после победы над Англией, но не будет применять наказание до окончания чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает радиостанция Cope.

Отмечается, что аргентинским футболистам могут грозить различные меры наказания - от денежного штрафа до временного отстранения от любой деятельности, связанной с футболом.

Поводом для разбирательства стал эпизод после полуфинальной встречи чемпионата мира, когда игроки сборной Аргентины вышли на празднование победы с плакатом с надписью о принадлежности Мальвинских островов Аргентине.

Между Аргентиной и Великобританией на протяжении десятилетий продолжается спор из-за Фолклендских (Мальвинских) островов. Буэнос-Айрес настаивает на своих правах на эти территории, ссылаясь на историческое наследие после получения независимости от Испании, а британское управление островами, установленное в XIX веке, считает незаконным.

Напомним, в это воскресенье аргентинцы сразятся со сборной Испании в решающем матче, а англичане попробуют завоевать бронзовые медали. Матч за третье место между Францией и Англией состоится также 19 июля и начнется в полночь по московскому времени.

#Спорт #Футбол #санкции #Англия #Аргентина #FIFA #Наказание #дисциплинарное дело #сборная Аргентины #Мальвинские острова
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