Количество турпоездок россиян в Китай выросло на 53% благодаря безвизу

Количество туристических поездок россиян в КНР выросло на 53% благодаря безвизовому режиму. Продление безвиза для граждан РФ до 31 декабря 2027 года - важная и ожидаемая отраслью мера, рассказал Zvezdanews вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

«Это позволит российским туристам спокойно и с уверенностью планировать свои поездки в Китай в высоком осенне-зимнем сезоне и на будущий год, не беспокоясь о визовых формальностях. Безвиз уже дал заметный и яркий импульс для роста популярности Китая как туристического направления для массового туризма у россиян», - отметил он.

По словам Мурадяна, направление в организованном сегменте уверенно вошло в зимний топ-3 у многих игроков рынка и уже входит в топ-5 в целом по рынку выездного туризма. Он добавил, что в 2026 году прогнозируется прирост количества туристических поездок в Китай (как организованных, так и самостоятельных) на 40-50%.

Кроме того, поделился вице-президент АТОР, безвизовый режим способствует активному расширению географии поездок в страну. Несмотря на то что флагманом туристического Китая по-прежнему являются пляжные курорты острова Хайнань, количество целенаправленных поездок в материковый Китай и комбинированных туров за последний год выросло очень заметно - у ряда компаний на такого рода продукты спрос увеличился в два-три раза, заключил Мурадян.

Накануне президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года. Изменение было внесено в указ президента от 1 декабря «О временном порядке въезда в РФ граждан КНР».

По данным аналитиков АТОР, за полгода (в последнем квартале 2025 и первом квартале 2026 года) количество визитов граждан КНР в Россию с целью туризма выросло на 33,7%. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в беседе со Zvezdanews отметила, что туристическая отрасль высоко оценивает инициативу о продлении безвизового въезда в РФ для граждан КНР.