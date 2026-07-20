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АТОР: турпоток из Китая вырос более чем на треть за полгода

В Ассоциации туроператоров высоко оценили инициативу о продлении безвиза для граждан КНР.
Сергей Дьячкин 20-07-2026 17:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

По данным аналитиков АТОР, за полгода (в последнем квартале 2025 и первом квартале 2026 года) количество визитов граждан КНР в Россию с целью туризма выросло на 33,7%. Об этом сообщила в беседе со Zvezdanews исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе.

Она отметила, что туристическая отрасль высоко оценивает инициативу о продлении безвизового въезда в РФ для граждан КНР. По мнению экспертов, это сыграет большую роль в увеличении турпотока из Китая в Россию. Помогут в этом и другие меры - например, сохранение режима групповых безвизовых поездок, удобных для китайских туроператоров. Также позитивный эффект окажет запуск трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширение объемов и вариативности авиасообщения с Китаем.

«По предварительным оценкам Аналитической службы АТОР, прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года может составить 27-35% в годовом выражении», - отметила Ломидзе.

Она добавила, что существует необходимость поддержки въездного туризма. Так, нужны более активное продвижение российского турпродукта в Китае и организация регулярных инфотуров для представителей китайского турбизнеса в регионы России. По словам Ломидзе, в них должны участвовать российские туроператоры, формирующие безопасные программы.

Сегодня президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года. В документе говорится, что изменение внесено в указ президента от 1 декабря «О временном порядке въезда в РФ граждан КНР». Срок безвизового въезда продлен до 31 декабря 2027 года включительно. В конце прошлого года глава государства разрешил безвизовый въезд на территорию РФ китайским гражданам до 14 сентября 2026 года. Туристы могли въезжать в страну на 30 дней без виз в рамках транзитного проезда, гостевых или деловых поездок.

#Китай #туризм #наш эксклюзив #АТОР #Майя Ломидзе #туроператор #безвизовый въезд #туристический поток
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