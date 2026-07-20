МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия продлила безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Указ российского президента вступил в силу с сегодняшнего дня.
Гоар Хачатурян 20-07-2026 14:59
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что изменение внесено в указ президента от 1 декабря «О временном порядке въезда в РФ граждан КНР». Срок безвизового въезда продлен до 31 декабря 2027 года включительно.

Напомним, в конце прошлого года глава государства разрешил безвизовый въезд на территорию РФ китайским гражданам до 14 сентября 2026 года. Туристы могли въезжать в страну на 30 дней без виз в рамках транзитного проезда, гостевых или деловых поездок.

С момента объявления безвизовых поездок в Китай у граждан России появился ажиотажный спрос на этом направлении. Об этом рассказал Zvezdanews вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.

#Китай #Россия #в стране и мире #Путин #Туристы #указ президента #безвизовый въезд
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 