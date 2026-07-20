Россия продлила безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года

Президент России Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что изменение внесено в указ президента от 1 декабря «О временном порядке въезда в РФ граждан КНР». Срок безвизового въезда продлен до 31 декабря 2027 года включительно.

Напомним, в конце прошлого года глава государства разрешил безвизовый въезд на территорию РФ китайским гражданам до 14 сентября 2026 года. Туристы могли въезжать в страну на 30 дней без виз в рамках транзитного проезда, гостевых или деловых поездок.

С момента объявления безвизовых поездок в Китай у граждан России появился ажиотажный спрос на этом направлении. Об этом рассказал Zvezdanews вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.