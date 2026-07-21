В РАН заявили, что массовая гибель пчел опасна для биосферы и человека

Массовая гибель пчел, которая сейчас происходит в Сибири и на Урале, - большая беда, так как именно они являются основными опылителями растений. Об этом рассказал в разговоре со Zvezdanews апиолог, старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

«Из-за малочисленности диких видов медоносные пчелы опыляют более 90% как диких, так и культурных растений. Их массовое сокращение чрезвычайно опасно как для биосферы, так и для самого человека», - подчеркнул специалист.

По словам собеседника телеканала, инсектициды убивают всех насекомых без разбора, в том числе медоносных пчел. Именно ими обрабатывают летом поля для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур.

Напомним, в Челябинской области погибло более пяти миллионов пчел. Неутешительная ситуация и в Красноярском крае. В этом регионе количество мертвых пчел в шесть раз больше - около 30 миллионов. По словам региональных властей, меры уже принимаются.