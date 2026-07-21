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Массовая гибель пчел произошла в Сибири и на Урале

Одна из причин гибели насекомых - обработка полей химикатами в начале июля.
Виктория Стравинская 21-07-2026 10:59
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Globallookpress

Массовая гибель пчел произошла в Челябинской области по неизвестным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Жалобы в управление поступали, мы на место выезжали, были отобраны пробы, в частности, почвы, сейчас все находится в лаборатории», - рассказали ТАСС в ведомстве.

По информации агентства, в межрегиональном управлении Россельхознадзора не уточнили, сколько фермеров обратилось с жалобами и сколько всего пчел погибло. До этого в СМИ распространялась информация, что в Аргаяшском районе Челябинской области погибло более пяти миллионов пчел.

Собеседник агентства заявил, что все необходимые меры по стабилизации ситуации будут приняты. Также будет обнаружено остаточное количество пестицидов после лабораторных исследований.

Напомним, что не только Челябинская область столкнулась с массовой гибелью пчел, но и Красноярский край. Там, по данным СМИ, погибло около 30 миллионов пчел. По словам замначальника отдела государственного земельного надзора регионального управления Россельхознадзора Юлии Альковой, причина всему - обработка полей химикатами первого и третьего класса опасности, которую проводили в начале июля.

#в стране и мире #Сибирь #Урал #Россельхознадзор #челябинск #красноярск #природа #пчелы
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