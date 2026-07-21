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Беспилотник поразил здание ТЦК в Чернигове

В результате удара на объекте начался пожар.
Тимур Шерзад 21-07-2026 11:08
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские войска нанесли удар по зданию ТЦК в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Уточняется, что намеченный в качестве цели объект поразили при помощи беспилотного летательного аппарата. Отмечено, что цель находилась в городе Чернигов. 

На фотографиях, опубликованных противником, видно, что в здании начался сильный пожар. Источник также предоставил координаты объекта - 51.500771, 31.314532.

Ранее сообщалось, что жители Львова устроили массовый бунт против сотрудников ТЦК. Он вспыхнул из-за того, что сотрудники центра схватили двух молодых людей, избили и попытались бусифицировать - запихнуть в микроавтобус и отправить на передовую. После бунт жестоко подавили - украинская полиция устроила на его участников облаву. К поискам недовольных подключили и сотрудников СБУ.

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