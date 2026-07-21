Разведка ВСУ проворонила забайкальцев, прокравшихся к Вольному через болото

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. Он пообщался с воинами-забайкальцами из 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава группировки войск «Восток». Один из них рассказал, как освобождался населенный пункт Вольное в Днепропетровской области.

Стрелок с позывным Филиппок заметил, что вражеская разведка проворонила подход военнослужащих. Это случилось потому, что они грамотно использовали особенности местности, заходя там, где противник надеялся на сложный рельеф - со стороны реки Гайчур, в пойме которой местность болотистая.

«Вдоль реки поднялись, по воде шли. Где по горло, где как. Там еще топи, болота, сложно. Неудобно по болоту идти. Где-то плюхнешься - друг-друга вытаскивали при помощи автоматов, лямками тащили. Отвлекались именно на эти моменты тяжелые. Ну ничего, прошли все», - сказал Филиппок.

При этом штурмовиков прикрывали расчеты дальнобойной артиллерии, а также дроноводы. Бойцов сопровождали разведывательные беспилотники, операторы которых выбирали оптимальный маршрут.

Причем в случае с Вольным враг даже не стал контратаковать, отказавшись от попыток отбить утерянное. Только нанес серию ударов FPV-дронами и смирился с утратой населенного пункта. Штурмовики подчеркнули, что такой образ действия необычен для противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.