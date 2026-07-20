Инструктор из Екатеринбурга показал, как бойцов учат штурмовать траншею

Владимир Новоселов - опытный штурмовик из города Екатеринбург. Он готовит военнослужащих 361-го мотострелкового батальона 1-й Славянской гвардейской бригады на полигоне для полей сражений специальной военной операции. Съемочная группа Zvezdanews и корреспондент Лана Иден стали свидетелями хода обучения.

Новоселов продемонстрировал, как бойцов учат правильно заходить за угол траншеи при штурме. Если траншея поворачивает направо, ни в коем случае нельзя подходить к этому углу, прижимаясь к ближней к нему стенке с автоматом в правой руке. Ведь если прямо за этим углом находится противник, он может схватиться за показавшийся ствол и выдернуть из рук бойца автомат, оставив его безоружным. А если оружие будет на ремне, враг сможет выдернуть и самого штурмовика из-за укрытия, под огонь своего второго номера.

«Поэтому мы должны поменять опять же руку, передвинуться сюда, сделать прострел», - сказал Владимир.

Таким образом, показал инструктор, если жаться к противоположной стенке, то противник не сможет дотянуться до ствола автомата. А если перехватить его левой рукой за рукоять, то для того, чтобы дать очередь по траншее, надо будет высунуться из-за угла совсем чуть-чуть. Все это увеличивает шансы на выживание и успешное выполнение боевой задачи.

Вспоминая свой боевой опыт в качестве штурмовика, Новоселов отметил, что самый первый бой полностью прошел на адреналине. При этом, отметил он, в каждом бою можно чему-то научиться. Военнослужащий подчеркнул, что русский мужик всегда пойдет вперед, никогда не идя на попятную.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.