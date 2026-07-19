Армия России взяла под контроль Вольное под Днепропетровском

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.
За сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности Нептун-МД2, восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 678 беспилотников ВСУ.
Также силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника.
Накануне на переходе морем ВС РФ поразили сухогруз в районе острова Змеиный в Одесской области поражен сухогруз. Он осуществлял перевозку грузов в для ВСУ.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.
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