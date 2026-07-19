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Армия России взяла под контроль Вольное под Днепропетровском

За сутки в зоне спецоперации уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.
19-07-2026 13:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны России.

За сутки уничтожены места сборки и хранения дронов, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности Нептун-МД2, восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS и 678 беспилотников ВСУ.

Также силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера противника.

Накануне на переходе морем ВС РФ поразили сухогруз в районе острова Змеиный в Одесской области поражен сухогруз. Он осуществлял перевозку грузов в для ВСУ. 

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. 

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