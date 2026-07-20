Число пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье выросло до 10

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье выросло до 10 человек. В числе получивших ранения есть ребенок. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации главы региона, в подмосковном Домодедово помощь потребовалась семерым. Известно, что один из пострадавших, 27-летний местный житель, с осколочным ранением голени от госпитализации отказался.

Кроме того, еще шестеро пострадавших госпитализированы в Домодедовскую больницу с ранениями различной степени тяжести. Отмечается, что среди них находятся три гражданина Китая.

Сообщается, что в Одинцовском округе 11-летней девочке врачи диагностировали острую реакцию на стресс, но госпитализация ей не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины. Одной из них с ссадинами на лице и гематомой помощь оказали на месте, а вторая отказалась от госпитализации.

«На всех адресах продолжают работать экстренные службы. Всем пострадавшим мы окажем необходимую помощь», - говорится в сообщении.

Губернатор Московского региона добавил, что основные последствия ночной атаки врага пришлись на Подольск, Домодедово и Одинцовский городской округ. В результате падения дронов повреждены несколько частных домов и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ на подмосковную Электросталь погиб один человек. Он скончался от полученных травм в больнице.

Также в Ногинске из-за действий украинских боевиков эвакуировали родильный дом, расположенный рядом с местом возгорания после атаки беспилотников. Все пациенты и медперсонал были экстренно переведены в другие медицинские учреждения.