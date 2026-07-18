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В Ногинске из-за атаки БПЛА противника эвакуировали роддом

Пациентов и персонал перевели в другие медучреждения, сообщил губернатор Подмосковья.
Анна Касаткина 18-07-2026 08:04
© Фото: Павел Львов, РИА Новости

В Ногинске эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом возгорания после атаки беспилотников врага. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На месте происшествия работают пожарные, сотрудники МЧС и другие оперативные службы.

«В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения», - заявил Воробьев.

Губернатор уточнил, что женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова.

Кроме того, эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко.

По данным главы региона, ночью силы ПВО сбили над территорией Московской области 48 украинских беспилотников. Один из дронов упал на территорию склада маркетплейса, 24 человека пострадали. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и обследованию территории.

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