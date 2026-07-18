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Один человек погиб из-за удара ВСУ по Электростали

Губернатор Московской области выразил свои глубокие соболезнования родным и близким убитого.
Тимур Юсупов 18-07-2026 13:07
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В результате атаки дронов ВСУ на подмосковную Электросталь есть как минимум один погибший. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава столичного региона Андрей Воробьев.

Согласно имеющейся информации, жертва киевского режима пережила непосредственно сам удар по городу, но скончалась в больнице от полученных ранений. Губернатор выразил свои глубокие соболезнования родным и близким убитого.

Всего из-за ударов украинских беспилотников пострадало не менее 37 человек. Восемь из них сейчас находятся в тяжелом состоянии, пятеро в удовлетворительном и еще 23 в состоянии средней степени тяжести. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Сообщается, что обломки БПЛА также упали на здание детского сада на одной из улиц города, вызвав возгорание, которое, тем не менее, уже удалось ликвидировать. На местах работают экстренные и оперативные службы.

Ранее поступала информация, что семь человек погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на склад Wildberries в Тамбовской области. Еще как минимум 24 человека получили ранения.

#в стране и мире #беспилотники #Московская область #Андрей Воробьев #электросталь #столичный регион #Беспилотник ВСУ #БПЛА ВСУ #дрон всу #удары всу #теракт ВСУ
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