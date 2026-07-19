Погибшим на Эльбрусе при падении со скалы оказался ребенок

Известны личности погибшего и пострадавшего при восхождении на гору Эльбрус альпинистов. В результате падения со скалы скончался ребенок, его отец получил серьезные ранения. Об этом сообщили в СК.

«Во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался», - говорится в сообщении в МАХ.

Отмечается, что проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее стало известно, что двое туристов на высоте 4200 сорвались со скал. Один погиб, второй серьезно пострадал.