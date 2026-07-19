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Погибшим на Эльбрусе при падении со скалы оказался ребенок

Его отец получил множественные травмы.
Вероника Левшина 19-07-2026 15:18
© Фото: Tatyana Gritsenko, Russian Look, Global Look Press

Известны личности погибшего и пострадавшего при восхождении на гору Эльбрус альпинистов. В результате падения со скалы скончался ребенок, его отец получил серьезные ранения. Об этом сообщили в СК.

«Во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 года рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался», - говорится в сообщении в МАХ.

Отмечается, что проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее стало известно, что двое туристов на высоте 4200 сорвались со скал. Один погиб, второй серьезно пострадал.

#в стране и мире #Эльбрус #сын #Кабардино-Балкария #Туристы #Следственный комитет #ребенок #падение #СК #Скалы #травмы #гора #Отец #ранения #альпинисты
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