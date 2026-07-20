Рубио: подготовка к визиту Си Цзиньпина идет, несмотря на слова Трампа

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что подготовка к запланированному визиту председателя КНР Си Цзиньпина в США продолжается. Он добавил, что это происходит, несмотря на обвинения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о якобы вмешательстве Пекина в американские выборы.

«Мы ожидаем, что визит (Си Цзиньпина. - Прим. ред.) состоится в сентябре», - цитирует Рубио Bloomberg.

Известно, что приезд китайского лидера в Вашингтон должен состоятся 24 или 26 сентября. Со слов главы американского госдепа, КНР продолжает присылать своих представителей для подготовки визита.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР «создают угрозу» для избирательной системы США. Он считает, что вышеперечисленные страны имеют возможности влиять на американские выборы.

Говоря о Китае, глава Белого дома добавил, что якобы КНР получила доступ к личным данным 220 миллионов американцев в ходе президентских выборов 2020 года. Трамп назвал это «крупнейшим в истории нарушением безопасности избирательных данных».