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Трамп заявил, что Россия и еще три страны якобы угрожают американским выборам

По словам главы Белого дома, данные страны обладают возможностями влиять на американские выборы.
Тимур Юсупов 17-07-2026 09:30
© Фото: Анна Раткогло, РИА Новости

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Китай, Иран и КНДР в создании угрозы для избирательной системы Соединенных Штатов. По словам главы Белого дома, данные страны обладают возможностями влиять на американские выборы.

Выступая перед нацией, политик заявил, что в 2020 году Китай якобы получил доступ к данным 220 миллионов избирателей. Трамп велел немедленно рассекретить имеющиеся у разведки данные на этот счет, а после опубликовать их в открытом доступе.

«Как говорится в одной из оценок, "мы считаем, что противники Соединенных Штатов, включая как минимум Россию, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, обладают возможностями для компрометации американской избирательной инфраструктуры". Конец цитаты. Но это серьезное заявление, не так ли?» - сказал американский президент.

Ранее Дональд Трамп  поручил Национальной разведке, Министерству юстиции, ЦРУ и ФБР установить обстоятельства, при которых была скрыта информация о нарушениях в ходе выборов. Ответственные за это должны быть уволены и привлечены к уголовной ответственности.

#Китай #Россия #в стране и мире #сша #Трамп #КНДР #Дональд Трамп #Иран #кнр #выборы США #избирательная система
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