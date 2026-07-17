МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп: Китай получил доступ к данным более чем 200 миллионов американцев

Глава Соединенных Штатов приказал немедленно рассекретить данные разведки об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года.
Тимур Юсупов 17-07-2026 07:33
© Фото: White House Press Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о якобы получении Китаем доступа к личным данным более чем 220 миллионов американцев. По словам главы Белого дома, это произошло в ходе президентских выборов 2020 года.

Политик анонсировал, что он распорядился немедленно рассекретить и опубликовать документы разведки, свидетельствующие о наличии критических уязвимостей в американской избирательной системе. Лидер Соединенных Штатов уверен, что риски иностранного вмешательства в выборы посредством хакерской атаки крайне велики.

«Начиная с избирательного цикла 2020 года Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшее в истории нарушение безопасности избирательных данных, в результате чего Китай незаконно получил данные о 220 миллионах американских избирателей», - уверяет президент.

Он также поручил Национальной разведке, министерству юстиции, ЦРУ и ФБР установить обстоятельства при которых информация о нарушениях в ходе выборов была скрыта. Ответственные за это должны быть уволены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Трамп назвал Россию, Китай, Иран и КНДР главными угрозами для избирательной инфраструктуры США. Он добавил, что источниками для беспокойства стали действия хакеров, а также попытки иностранных государств вмешиваться в избирательный процесс в Штатах.

#Китай #в стране и мире #сша #Трамп #Дональд Трамп #выборы в США #кнр #взлом #личные данные #выборы США #соединенные штаты
Последние выпуски программ
Фильмы онлайн
1
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
2
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
3
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
4
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
5
УБИМ. Три машины в одной броне
6
Наземные беспилотники инженерных войск
7
БПЛА для войск БПС
8
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
9
Боевая подготовка призывников
10
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 