Трамп: Китай получил доступ к данным более чем 200 миллионов американцев

Президент США Дональд Трамп заявил о якобы получении Китаем доступа к личным данным более чем 220 миллионов американцев. По словам главы Белого дома, это произошло в ходе президентских выборов 2020 года.

Политик анонсировал, что он распорядился немедленно рассекретить и опубликовать документы разведки, свидетельствующие о наличии критических уязвимостей в американской избирательной системе. Лидер Соединенных Штатов уверен, что риски иностранного вмешательства в выборы посредством хакерской атаки крайне велики.

«Начиная с избирательного цикла 2020 года Китайская Народная Республика осуществила, как считается, крупнейшее в истории нарушение безопасности избирательных данных, в результате чего Китай незаконно получил данные о 220 миллионах американских избирателей», - уверяет президент.

Он также поручил Национальной разведке, министерству юстиции, ЦРУ и ФБР установить обстоятельства при которых информация о нарушениях в ходе выборов была скрыта. Ответственные за это должны быть уволены и привлечены к уголовной ответственности.

Ранее Трамп назвал Россию, Китай, Иран и КНДР главными угрозами для избирательной инфраструктуры США. Он добавил, что источниками для беспокойства стали действия хакеров, а также попытки иностранных государств вмешиваться в избирательный процесс в Штатах.