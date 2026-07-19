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ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары по инфраструктуре в Киеве и Одессе

Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и сортировочные центры, а также резервуары с ГСМ.
19-07-2026 08:21
© Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированные высокоточные удары оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА по  военно-промышленным предприятиям и логистическим центрам киевского режима в украинской столице и по объектам инфраструктуры используемого для доставки и хранения грузов военного назначения и ГСМ для нужд ВСУ порта «Южный» Одесской области. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Основными целями для поражения стали различные объекты в Киеве и Киевской области, используемые для производства, хранения или доставки вооружения и снаряжения боевикам ВСУ.

В их число вошли следующие организации: киевские агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности и предприятие ракетно-космической промышленности «Спецоборонмаш», выпускающие системы управления для ракет «Фламинго», FP-7, «Нептун-МД», аналога ЗРК С-300 под название «Клон», а также проводящее модернизацию, техобслуживание и ремонт систем самолетов МиГ-29; производственное предприятие Киев-90, выпускающее элементы корпусов, а также комплектующие для ракет «Нептун-МД»; производственный и логистический цех компаний «Оаклайн» и «Амтел Пропертис», производящих детали для различных БПЛА, а также сортировочный центр службы доставки «Новая почта», через который осуществляется доставка и хранение продукции двойного назначения.

В Одесской области удары наносились по располагающимся в порту «Южный» резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения нужд ВСУ.

Ранее сообщалось, что в течение предыдущих суток российские военные продолжили наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и судам, которые используются в интересах ВСУ. С помощью ударных беспилотников был атакован сухогруз в порту Южный, принадлежащий государственному предприятию «Морской торговый порт "Южный"». 

#ВС РФ #Украина #Киев #Одесская область #Киевская область #массированный удар #СВО #порт Южный #высокоточные удары #удары по Украине
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