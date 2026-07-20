Рособрнадзор: старт ЕГЭ первого июня полностью оправдал себя

Решение о начале ЕГЭ не раньше первого июня полностью оправдало себя в этом году и будет действовать бессрочно. Об этом заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сейчас сдвинуто на первое июня - есть возможность спокойно провести последний звонок и подготовиться к экзаменам», - сказал он.

Музаев объяснил, что начало экзаменов первого июня позволяет ученикам и учителям подготовиться к последнему звонку. Ведь раньше экзамены начинались и 23 мая, а последние звонки проводились 25 числа.

По словам заслуженного учителя России, доктора педагогических наук Евгения Ямбурга, такое решение позволит избежать множество проблем, которые были раньше, когда разные регионы страны сдавали ЕГЭ в свои сроки. Сдвиг сроков сдачи ЕГЭ на начало июня также положительно скажется на возможности школьников пересдать неудачный экзамен, уточнил он.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами по количеству выпускников, получивших 100 баллов по одному из экзаменов ЕГЭ. Известно, что Питер установил рекорд: 914 выпускников смогли набрать 100 баллов.