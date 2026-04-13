Ямбург допустил, что сдача ЕГЭ с 1 июня будет полезна поступающим в вузы

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург поддержал решение Рособрнадзора о переносе сдачи Единого государственного экзамена на срок не раньше 1 июня. По мнению ученого, это решит множество проблем, которые были раньше, когда разные регионы страны сдавали ЕГЭ в свои сроки.

«Был удивительно коррупционный момент, когда звонили дети отсюда во Владивосток, где уже сдали. Сейчас это исключено. Мы получаем за пять-семь минут вопросы, они по регионам не совпадают. Когда в разное время все происходило, то мы детей подставляли. Экзамены в вузы по результатам ЕГЭ начинались в июле, а дети не могли подать документы», - рассказал Ямбург.

Сдвиг сроков сдачи ЕГЭ на начало июня также положительно скажется на возможности школьников пересдать неудачный экзамен, уточнил заслуженный учитель России.

«Есть дети-спортсмены, у них иногда совпадают состязания, и они могут пересдать. Заболел ребенок - тоже может пересдать. Есть проблема невротизации детей, если это единственная попытка. Сегодня есть возможность хоть до сентября пересдавать. Потому это нормально, даже хорошо», - констатировал Ямбург.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в этом году впервые и в последующие годы ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня. По мнению руководителя ведомства, это позволит школе и выпускникам более тщательно подготовиться к выпускным мероприятиям.