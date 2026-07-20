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США принудительно изменили курс шести судов в Ормузском проливе

Эсминец ВМС США John Finn также принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока.
Дарья Ситникова 20-07-2026 02:03
© Фото: Wen Xinnian XinHua, Global Look Press

Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили шесть судов в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одно. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«По состоянию на 19 июля CENTCOM перенаправил шесть коммерческих судов и вывел из строя один для обеспечения полного соблюдения требований», - сказано в заявлении командования.

Уточняется, что эсминец ВМС США John Finn принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока. Других подробностей не приводится.

По информации The Telegraph, США практически достигли цели изолировать один из важнейших иранских портов Бендер-Аббас от остальной страны. Это произошло из-за того, что американские военные нанесли удары по мостам и железным дорогам которые связывают порт с остальными регионами страны. Это чревато негативными последствиями для Исламской Республики.

Напомним, в текущем конфликте задействованы более 50 тысяч военнослужащих американской армии. Согласно информации, предоставленной Соединенными Штатами, в военной операции принимают участие не только мужчины, но и женщины.

#Иран #ВМС США #Ормузский пролив #танкеры #суда #морская блокада
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