Пентагон: США начали новую серию атак на Иран

США начали новую серию атак по Ирану. Об этом сообщает RT, ссылаясь на центральное командование Штатов.

В Вашингтоне уверяют, что ранее Иран нанес удар по американским военным на территории Иордании. Таким образом, атаки США являются актом возмездия, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее сообщалось о том, что США практически отрезали один из крупнейших портов Ирана от Бендер-Аббас от остальных регионов страны. Это стало возможным после ударов по транспортным артериям - мостам и железнодорожным путям.

Накануне Пентагон отчитался о седьмой волне ударов по Ирану. Очевидцы сообщали о взрывах в городе Сирик.