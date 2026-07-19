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Пентагон: США начали новую серию атак на Иран

Целью Вашингтона является возобновление судоходства в Ормузском проливе.
Константин Денисов 19-07-2026 02:41
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

США начали новую серию атак по Ирану. Об этом сообщает RT, ссылаясь на центральное командование Штатов.

В Вашингтоне уверяют, что ранее Иран нанес удар по американским военным на территории Иордании. Таким образом, атаки США являются актом возмездия, подчеркнули в Пентагоне.

Ранее сообщалось о том, что США практически отрезали один из крупнейших портов Ирана от Бендер-Аббас от остальных регионов страны. Это стало возможным после ударов по транспортным артериям - мостам и железнодорожным путям.

Накануне Пентагон отчитался о седьмой волне ударов по Ирану. Очевидцы сообщали о взрывах в городе Сирик.

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