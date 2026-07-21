Wildberries возобновит работу склада в Котовске после атаки ВСУ

Wildberries возобновит работу склада, пострадавшего от удара беспилотника в Котовске Тамбовской области, 23 июля. Об этом сообщила глава маркетплейса Татьяна Ким.

«После завершения оценки состояния логистического комплекса в Котовске, склад снова сможет принимать поставки. Товары, которые находились на нем, вернутся в продажу», - написала она в своем Telegram-канале.

Ким упомянула склад магазина в подмосковной Электростали, который также пострадал при ударе украинского дрона. В ближайшее время Wildberries корректно отобразит в отчетах на портале продавцов все товары, которые находились там.

Глава маркетплейса добавила, что компания изменила правила на логистических объектах при нештатных ситуациях ради безопасности. Сегодня Wildberries начала переводить выплаты семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 17 на 18 июля в городе Котовск. Дрон ВСУ нанес удар по логистическому центру популярного маркетплейса, в результате чего в здании начался пожар, погибли семь работников, еще 25 получили ранения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что в результате падения беспилотника на территории складского комплекса маркетплейса в Электростали пострадали 10 человек. В числе получивших ранения есть ребенок.