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Семь человек погибли при ударе дрона ВСУ по складу Wildberries в Тамбовской области

Еще как минимум 24 человека получили ранения.
Тимур Юсупов 18-07-2026 06:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Семь человек погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на склад Wildberries в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 июля в городе Котовск. Дрон ВСУ нанес удар по логистическому центру популярного маркетплейса, в результате чего в здании начался пожар, унесший жизни семерых работников.

«По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - заявил глава области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России.  Так, прошлой ночью над регионами страны было уничтожено 243 вражеских БПЛА.

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