Семь человек погибли при ударе дрона ВСУ по складу Wildberries в Тамбовской области

Семь человек погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на склад Wildberries в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 июля в городе Котовск. Дрон ВСУ нанес удар по логистическому центру популярного маркетплейса, в результате чего в здании начался пожар, унесший жизни семерых работников.

«По предварительным данным, 24 человека пострадали. В медучреждениях Котовска и Тамбова всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - заявил глава области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, прошлой ночью над регионами страны было уничтожено 243 вражеских БПЛА.