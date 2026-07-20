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Bloomberg: в ЕС рассмотрят отмену нового пакета санкций против России

В первую очередь согласованию санкций препятствует позиция Греции по российскому СПГ.
Сергей Дьячкин 20-07-2026 21:40
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Global Look Press

В Евросоюзе намерены обсудить как минимум три сценария вывода из тупика нового пакета санкций против России, одобрение которого застопорилось в последние недели. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Согласование 21-го пакета санкций забуксовало в первую очередь из-за позиции Греции. Страна выступила против инициативы по ограничению поставок европейскими компаниями российского сжиженного природного газа в третьи страны.

По утверждению источников, среди обсуждаемых вариантов - предоставление отсрочки сроком на 24 месяца для вступления ограничений в силу, полная отмена этого пункта санкций либо отмена всего пакета ограничений. Кроме того, по сообщению издания, вероятным компромиссом может стать возможность продления действия существующих контрактов. Также может быть продлено замораживание предельных цен на газ, даже если другие предложения не будут согласованы.

Financial Times сообщала ранее, что Евросоюзу становится все сложнее добиться единой позиции по введению новых ограничительных мер против России. Несколько стран-членов объединения выступили против отдельных положений 21-го пакета санкций, опасаясь возможного ущерба для собственных экономик и национальных компаний. Как сообщает FT,  государства, среди которых Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия, настаивают на предоставлении исключений либо фактически тормозят инициативы Брюсселя.

Ранее в беседе со Zvezdanews американист Малек Дудаков рассказал, что коалиция центристски настроенных демократов в Конгрессе США выступила против законопроекта о новых санкциях в отношении России, предусматривающего введение дополнительных тарифов для ключевых торговых партнеров Вашингтона. По словам эксперта, речь идет о так называемой коалиции новых демократов, которые довольно жестко выступили против этих новых тарифов, предложенных в данном санкционном билле. Дудаков пояснил, что представители этой группы придерживаются либеральных взглядов в социальных вопросах, однако в экономике выступают за рыночные механизмы.

#евросоюз #Греция #СПГ #одобрение #санкции против РФ #дискуссия #согласование #пакет санкций
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