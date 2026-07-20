Путин закрепил особый статус учителей в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей. Документ был опубликован 20 июля на портале правовых актов.

Меры направлены на повышение престижа профессии и создание благоприятных условий для работы педагогов. Правительству РФ поручено улучшить требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки.

В июне президент поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителя. Он подчеркнул, что закрепление статуса не должно быть формальным. Оно предполагает новые возможности для профессионального роста.

«Признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя, обеспечивающей обучение и воспитание граждан», - говорится в документе.

Отмечается, что усилия педагогов нацелены на сохранение развития интеллектуального, нравственного и культурного потенциала общества в интересах нынешнего и будущих поколений. Документом предусмотрен ряд мер соцподдержки: учителя не реже раза в месяц смогут бесплатно ходить в государственные музеи, а их детей рекомендовано приоритетно зачислять в детские сады. Кроме того, педагогам гарантирована бесплатная юридическая помощь по профессиональным и социальным вопросам, а также защита жизни и здоровья.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал, что статус педагогов в России будет закреплен отдельным указом президента. Он рассказывал, что в указе будут прописаны гарантии условий профессионального развития, защиты от угроз и посягательств на жизнь и здоровье преподавателей.

До этого российский лидер поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы. Отмечалось, что при этом стоит предусмотреть увеличение часов на изучение русского языка и литературы в начальных классах.