Президент России Владимир Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы», - сказано в документе.

При этом стоит предусмотреть увеличение часов на изучение русского языка и литературы в начальных классах. В Минпросвещения ранее сообщили, что в России планируется сократить изучение иностранных языков в средних классах с 1 сентября.

Так, количество часов могут уменьшить у учащихся 5-7-х классов до 408. Этот шаг нужен для того, чтобы более оптимально распределить нагрузку на школьников.

Что касается 8-9-х классов, то для них выделенные часы на уроки иностранных языков останутся прежними - три часа в неделю. Отмечается, что изучение языков останется частью обязательной программы.