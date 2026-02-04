МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы

В начальных классах также увеличится количество часов на изучение русского языка и литературы.
Дарья Ситникова 04-02-2026 18:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поручил повысить качество подготовки учителей начальной школы. Соответствующий приказ опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, направленные на повышение качества подготовки учителей начальной школы», - сказано в документе.

При этом стоит предусмотреть увеличение часов на изучение русского языка и литературы в начальных классах. В Минпросвещения ранее сообщили, что в России планируется сократить изучение иностранных языков в средних классах с 1 сентября.

Так, количество часов могут уменьшить у учащихся 5-7-х классов до 408. Этот шаг нужен для того, чтобы более оптимально распределить нагрузку на школьников.

Что касается 8-9-х классов, то для них выделенные часы на уроки иностранных языков останутся прежними - три часа в неделю. Отмечается, что изучение языков останется частью обязательной программы.

#в стране и мире #Путин #школа #образование #русский язык #литература #приказ #начальные классы
