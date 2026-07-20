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Глава минобороны Польши призвал украинских «гостей» соблюдать законы

Примером неподобающего поведения он назвал случай с украинским блогером, проехавшим на спортивном автомобиле по закрытому для транспорта пешеходному маршруту в Татшаньском национальном парке.
Сергей Дьячкин 20-07-2026 18:50
© Фото: Neil Milton, Keystone Press Agency, Global Look Press

Украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать законы и правила поведения на территории Польши. С таким заявлением выступил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит Onet.

«Украинская сторона также должна призвать своих граждан соблюдать все правила и нормы, если они являются гостями в нашей стране», - заявил польский военный министр.

В качестве примера Косиняк-Камыш напомнил случай с украинским блогером. Он проехал на спортивном автомобиле по закрытому для транспорта пешеходному маршруту к озеру Морское Око в Татшаньском национальном парке.

Косиняк-Камыш до этого заявлял, что все украинцы призывного возраста должны покинуть Польшу и вступить в ряды ВСУ. Он также обратил внимание на то, что в первую очередь следует депортировать тех, кто разъезжает по стране на дорогих автомобилях и нарушает местные законы.

Из-за ухудшения отношений между Варшавой и Киевом в стране растет число преступлений на почве ненависти в отношении украинских граждан. По данным Главного управления полиции, приводимым Rzeczpospolita, за первые шесть месяцев года было зарегистрировано 180 таких сообщений. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Опрос, который проводил исследовательский центр CBOS, показал, что впервые с 2014 года доля противников дальнейшей помощи украинским беженцам превысила количество ее сторонников (52% против 42%). При этом 54% респондентов считают, что польские власти наделили украинцев чрезмерными льготами, и 87% поддержали их отмену в бесплатной медицине.

#в стране и мире #Украина #Польша #Варшава #Национальный парк #Киевский режим #Косиняк-Камыш #украинцы в Европе
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