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На 30% за год увеличилось число заявивших о нападении украинцев в Польше

В основном граждане Украины заявляют о случаях избиений и оскорблений.
Вероника Левшина 17-07-2026 11:22
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Число нападений на украинцев в Польше растет. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

За полгода 180 граждан Украины сообщили о преступлениях на почве ненависти. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

«Если эта тенденция сохранится, число таких случаев может достичь 360 к концу года», - пишет издание.

В основном украинцы заявляют об избиениях и оскорблениях.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш призвал выгнать из страны всех граждан Украины призывного возраста. Он предложил в первую очередь депортировать тех, кто разъезжает по стране на дорогих авто и нарушает местные законы.

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